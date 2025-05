L'Inter vince e resta in scia del Napoli. Inzaghi è squalificato e in panchina c'è Farris a guidare il successo col Verona firmato dal rigore di Asllani. Tanti cambi in vista del Barcellona, solo uno è rimasto titolare della formazione scesa in campo dal 1' dell'andata in Catalogna (Bisseck): "C'è grande consapevolezza per la Champions - dice Farris pensando già alla semifinale di ritorno -, contendere la finale al Barcellona è motivo di orgoglio. Yamal? Lo studieremo. È bello poter dire di aver visto qualcosa di sorprendente, cercheremo di limitarlo. Trova gli spazi anche dove non ci sono, è il futuro del calcio mondiale. Barcellona spregiudicato anche al ritorno? Lo hanno sempre fatto ed è la loro forza".