Dove vedere Inter-Hellas Verona

La partita Inter-Hellas Verona della 35^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 3 maggio alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Blerim Dzemaili; a bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Dalle ore 20 e dalle 22.40 appuntamento con L'Originale , in studio: Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio, Aldo Serena, Paolo Condò, Antonio Candreva e Veronica Baldaccini.

I numeri di Inter e Hellas Verona

L’Inter è sia la squadra che ha battuto più volte l’Hellas Verona in Serie A (41), sia quella che ha segnato di più contro i gialloblù nella competizione (117 reti). L’Hellas Verona non ha mai vinto in trasferta contro l’Inter in Serie A (11N, 22P); sono ben tre le squadre contro cui i gialloblù hanno disputato almeno 30 gare esterne senza ottenere nemmeno un successo nella competizione: Juventus (34), Milan (33) e Inter (33). In questo campionato, l’Inter ha conquistato finora 71 punti, mentre nella passata Serie A dopo 34 giornate era già a quota 89; la differenza di -18 è la seconda peggiore tra le squadre presenti in entrambe le competizioni (peggio solo il Monza, -29 punti). L’Inter ha perso senza segnare le ultime due partite di campionato, tante sconfitte quante nelle precedenti 27 gare di Serie A (19V, 6N); i nerazzurri non subiscono tre sconfitte di fila nella competizione da aprile 2023, contro Spezia, Juventus e Fiorentina. Aprile e maggio sono i due mesi in cui storicamente le squadre di Simone Inzaghi hanno subito più sconfitte in Serie A (12 in ciasun mese); in particolare, maggio vede una percentuale di sconfitte del 36% (12/33), inferiore solo a quella di luglio (50%, 4/8).