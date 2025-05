Dove vedere Monza-Atalanta

La partita Monza-Atalanta della 35^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 4 maggio alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Monza e Atalanta

Tra le avversarie contro cui l’Atalanta ha ottenuto il 100% di vittorie in Serie A, il Monza è quella che i bergamaschi hanno affrontato più volte (5/5); il punteggio complessivo tra Dea e brianzoli nel massimo campionato è di 14-3. Il Monza ha guadagnato 15 punti in questo campionato; solo quattro squadre ne hanno raccolti meno dopo 34 partite stagionali nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (dal 1994/95): Pescara (14 nel 2016/17), Ancona (13 nel 2003/04), Napoli (14 nel 1997/98) e Brescia (12 nel 1994/95). Il Monza ha perso le ultime cinque partite di campionato e nella sua storia in Serie A non ha mai registrato sei sconfitte consecutive. Il Monza non ha segnato negli ultimi tre match di campionato; i brianzoli potrebbero rimanere a secco di gol in quattro gare di fila in una singola stagione per la prima volta in Serie A. Con 65 punti guadagnati nel campionato in corso, questa è la terza miglior stagione dell’Atalanta in Serie A dopo 34 partite, dopo il 2019/20 (71) e il 2020/21 (69). Inoltre, la Dea ha subito 31 reti in questo torneo e solo una volta ne aveva concessi meno dopo 34 gare stagionali nella sua storia nel massimo campionato: nel 1964/65 (28). L’Atalanta è la squadra che ha guadagnato più punti in trasferta in questa stagione di Serie A: 36 in 17 match fuori casa; considerando i maggiori cinque campionati europei 2024/25, solo Liverpool (38) e PSG (37) hanno fatto meglio lontano da casa (a quota 36 anche il Barcellona). L’Atalanta ha vinto cinque delle ultime sei trasferte in Serie A (1P), segnando ben 17 gol (2.8 di media) e subendone solo due. Da una parte, solo l’Inter ha segnato più reti di testa (14) dell’Atalanta (12) nella Serie A 2024/25; dall’altra, il Monza è la squadra che ha subito il maggior numero di gol (18) con questo fondamentale nella stagione in corso nei maggiori cinque campionati europei.