Conceiçao: "Leao, adesso sa quello che voglio"

L'allenatore del Milan commenta il successo in rimonta sul Genoa: "La bravura è dei ragazzi non dell'allenatore, c'è un gruppo unito, lavoriamo tanto, abbiamo iniziato con un sistema e finito con un altro". Su Leao: "Vedo un atteggiamento importante, le qualità già le ha". Su Gimenez: "L'adattamento in Italia non è facile per nessuno, serve solo un po' di tempo"

Terza vittoria consecutiva per il Milan, prima volta nell'era Sergio Conceiçao. C'è soddisfazione alla fine del match vinto contro il Genoa, ancora una volta, in rimonta: "Penso che oggi ancora una volta c'è stata la dimostrazione di un gruppo unito e forte, chi è entrato ha dato qualcosa in più, abbiamo cambiato anche qualcosa nelle nostre posizioni, abbiamo aperto un po' l'attacco, è la dimostrazione non della bravura dell'allenatore ma dei giocatori". Alla fine del match Milan radunato a capannello nel campo: "Cosa ho detto nel cerchio? Che chi ha giocato poco oggi doveva allenarsi. Non dico bugie, è proprio così".

"Per la finale della Coppa Italia non ho dubbi. Fofana? Solo un piccolo problema" Un Milan che sembra aver trovato certezze e solidità nel nuovo sistema di gioco che prevede la difesa a tre ma che non è quello preferito da Conceiçao: "Il modulo? Abbiamo iniziato in un modo e finito in un altro ma è per questo che mi pagano, la bravura è dei giocatori, noi non lavoriamo solo un sistema di gioco, ma lavoriamo anche in maniera individuale, per settore, lavoriamo tanto e la soddisfazione è quella perché abbiamo anche più tempo di stare sul campo e siamo focalizzati su questo". Ora la doppia sfida con il Bologna, prima in campionato e poi nella finale di Coppa Italia: "Finale di Coppa Italia? Dubbi non ne ho. Fofana ha avuto un piccolo problema, si è riacutizzata una situazione che aveva. Dobbiamo gestirlo bene perché abbiamo le due gare con il Bologna e tutti i giocatori sono bravi".