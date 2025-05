Introduzione

È arrivato il comunicato del Giudice Sportivo che ha fermato Nicolò Zaniolo per due giornate. Al termine della partita all'Olimpico, l'ex giallorosso si era diretto verso l'arbitro Chiffi protestando in modo acceso e "rivolgendo espressioni ingiuriose. Alla notifica del provvedimento di espulsione, indirizzava al direttore di gara un epiteto gravemente offensivo". Squalifica alla quale si aggiunge un'ammenda di 15.000 euro. In totale sono sette i giocatori che non saranno a disposizione causa squalifica: tra loro c'è anche Rafa Leao dopo il giallo sotto diffida rimediato contro il Genoa.



Trauma distorsivo alla caviglia destra per Lobotka, centrocampista del Napoli che era uscito nella ripresa a Lecce. Andrà valutato giorno per giorno verso la gara di domenica contro il Genoa. Pavard non ha recuperato per la sfida di Champions contro il Barcellona mentre Lautaro Martinez è regolarmente a disposizione, anche se in vista della prossima giornata potrebbe non essere rischiato. Tudor perde Cambiaso per la sfida contro la Lazio per un problema al retto femorale della coscia sinistra. Lazio che invece spera di recuperare almeno per la panchina Nuno Tavares visto che Baroni ha gli esterni di difesa contati.



Ecco la situazione squadra per squadre su indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 36^ giornata di campionato