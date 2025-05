Lei era un calciatore tosto, è soddisfatto della sua Juve a livello mentale e fisico?

"Avevo anche un piede buono (ride, ndr)… In realtà non sono mai contento, ogni allenatore deve essere così. Sicuramente vedo una squadra in crescita e che dà tutto. C'è tanta positività, ma devo anche essere molto esigente. Se non c'è esigenza non c'è crescita, è una regola dello sport".