Juventus, ufficiale il riscatto di Lloyd Kelly

Il difensore ha raggiunto il numero minimo di presenze per far scattare il riscatto obbligatorio: per la Juventus un'operazione da 17,5 milioni di euro tra prestito (3) e riscatto (14,5) più oneri

Lloyd Kelly è diventato un giocatore di proprietà della Juventus, avendo raggiunto la soglia minima di presenze stabilita per far scattare l'obbligo di riscatto. Il difensore inglese, attualmente fermo a causa di un Infortunio al bicipite femorale, era arrivato a Torino la scorsa finestra di mercato in prestito dal Newcastle e ha sin qui collezionato 10 presenze in Serie A, 2 in Champions League a una in Coppa Italia. L'operazione costerà 14,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi (che si sommano ai 3 milioni spesi a gennaio per il prestito) più oneri.