Dove vedere Milan-Bologna

La partita Milan-Bologna della 36^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 9 maggio alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo. A bordocampo Peppe Di Stefano e Marco Nosotti. Dalle 20 e dalle 22.40 da non perdere 'Friday Night' . In studio: Sara Benci con Gianfranco Teotino, Massimo Marianella e Riccado Montolivo collegato da San Siro.

I numeri di Milan e Bologna

Dopo una serie di 13 successi e quattro pareggi contro il Bologna, il Milan ha perso la sfida più recente in campionato, lo scorso febbraio; i rossoblù non vincono entrambe le gare stagionali contro i rossoneri in Serie A dal 1939/40. Il Milan ha pareggiato due delle ultime tre sfide casalinghe in Serie A contro il Bologna (1V), tanti pareggi quanti nei precedenti 16 confronti disputati a San Siro nella competizione (11V, 3P). Il Milan ha vinto le ultime due partite di Serie A, contro Venezia e Genoa; solo una volta in questo campionato i rossoneri sono arrivati a tre successi di fila, a settembre contro Venezia, Inter e Lecce, con Paulo Fonseca in panchina. Il Milan ha perso l’ultima partita casalinga di Serie A (0-1 contro l’Atalanta) e non subisce due sconfitte interne consecutive da ottobre-novembre 2023 in campionato; i rossoneri, inoltre, hanno perso due delle ultime quattro gare in casa nella competizione (1V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 27 (15V, 10N). Il Bologna ha guadagnato 62 punti finora in campionato e può potenzialmente ancora superare il proprio record a fine stagione nell’era dei tre punti a vittoria (68 nel 2023/24); attualmente è a 16 successi, mentre nella passata Serie A, a questo punto, ne aveva collezionati 17. Il Bologna non è riuscito a segnare nelle ultime due trasferte di Serie A (0-2 contro l’Atalanta e 0-0 contro l’Udinese) e non arriva a tre gare esterne di fila senza reti nella competizione da gennaio 2021.