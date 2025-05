Introduzione

Finali raggiunte, finali sfumate, finali in arrivo. La terzultima giornata di campionato arriva a cavallo degli impegni europei e dell'ultimo atto della Coppa Italia. Stanchezza, rotazioni preventive, recuperi: sono ovviamente anche questi i temi da trattare con la squadra degli inviati di Sky Sport. La classifica è ancora in divenire. Per ora è arrivato un solo verdetto. Là dietro ci sono punti pesantissimi in palio mentre la lotta per il quarto posto è assolutamente impronosticabile al momento. Lazio-Juventus e Atalanta-Roma spaccheranno ulteriormente la classifica? Possibile.



Oltre ai tifosi ci sono anche i fantallenatori: la stagione volge al termine e si devono sparare le ultime, importanti, cartucce. In questa fase abbiamo ritrovato qualche nome che non portava bonus da un bel po' di tempo, mentre qualcun altro non ha anocra ritrovato la strada maestra. Cosa succederà nel lungo weekend che ci aspetta? Ecco tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni della 36^ giornata di Serie A