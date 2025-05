Ha sempre parlato di quanto Pellegrini tenga molto alla Roma, la possibilità che non abbia reso come ci si aspettava e che possa andare via a fine stagione è una sconfitta per lei?

"Quando non riesco a far rendere i giocatori al loro livello per me è sempre una sconfitta personale, ma so quello che mi poteva dare e che ha cercato di darmi ogni volta".