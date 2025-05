Panchina Roma: Allegri non è nella lista

Continua il casting in casa Roma per individuare il successore di Claudio Ranieri. La società è al lavoro, e in attesa di trovare il nome giusto si deve lavorare per sottrazione, escludendo dalla lista chi non siederà di certo sulla panchina dei giallorossi. Così, escluso il nome di Pioli, non si dovrà considerare nemmeno quello di Massimiliano Allegri, che né di recente, né in passato è stato contattato dai dirigenti come possibile nuovo allenatore della prima squadra.