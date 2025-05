Domenica sera alle 20.45 il Napoli ospita al Maradona il Genoa. Negli azzurri, in difesa confermato Olivera centrale con Rrahmani. Conte spera nel recupero di Lobotka e rivede in panchina Neres. Nel Genoa, out Thorsby per squalifica, a sinistra potrebbe giocare Ahanor, con Vitinha e Norton-Cuffy alle spalle di Pinamonti

