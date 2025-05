Dopo la conquista della finale di Champions l'Inter affronta nella domenica di Serie A il Torino (diretta ore 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Almeno otto per cambi per Inzaghi, rispetto al Barcellona. Dubbio in porta Sommer/Martinez. Coppia d'attacco Correa-Taremi. Nel Torino giocano Lazaro, Vlasic ed Elmas alle spalle di Adams

