"È stata una bella partita, dispiace per un gol così che ti toglie i tre punti. Ci prendiamo questo punto e andiamo avanti. Abbiamo un obiettivo davanti, i ragazzi hanno davvero dato il massimo, anche e soprattutto contando i tanti infortunati. Andiamo avanti con fiducia". A dirlo è Igor Tudor, ex della partita e riacciuffato dalla Lazio al sesto minuto di recupero, sfiorando una vittoria che sarebbe stata pesantissima in chiave corsa Champions. Tra gli episodi chiave, sicuramente, il rosso diretto a Kalulu del 60' con la Juve in vantaggio: "Dispiace - dice Tudor a DAZN -, sono due partite che giochiamo con uno in meno per un bel po' di tempo. In un momento così delicato come un finale di stagione è incredibile. Il gesto c'è stato, non so se lo prende nel viso, ma comunque è un'ingenuità. Lo accettiamo. Al ragazzo dispiace, Pierre è una bravissima persona, di grandi valori. Vediamo che succede con la squalifica".