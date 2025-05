L'allenatore del Napoli in conferenza stampa dopo il pareggio subito in rimonta: "Dispiace perché meritavamo molto di più, capitano partite così, ma oggi non siamo stati precisissimi, né cinici. Lobotka ko? È dall'inizio dell'anno che troviamo soluzioni". E sulla corsa scudetto: "Non so se dire vinca il migliore, vincerà sicuramente chi lo merita"

