L'Aia a Ranieri: "Ok intervento Var su rigore"

"Rocchi mi ha confermato la bontà della valutazione tecnica: non si trattava di calcio di rigore e il Var lo ha correttamente revocato". Con una dichiarazione all'ANSA il presidente Aia, Antonio Zappi, risponde alle proteste di Claudio Ranieri dopo il rigore concesso alla Roma per il contatto Pasalic-Konè e poi tolto dall'arbitro Sozza a seguito dell'intervento del Var Abisso. "Il Var è intervenuto nel pieno rispetto del protocollo correggendo un errore chiaro" - prosegue Zappi - che si dice dispiaciuto per le dichiarazioni di Ranieri "allenatore da sempre rispettato per la sua correttezza, misura e cultura sportiva" e chiede "rispetto" per il ruolo degli arbitri. Questa dunque la posizione dell'Aia, che - dal punto di vista tecnico - era già filtrata nella serata di ieri. Secondo il designatore Rocchi infatti il contatto tra Pasalic e Koné sarebbe da considerare leggerissimo e l'azione dell'atalantino assolutamente non fallosa (priva cioè di negligenza nell'effettuare il contrasto) e - per rispondere alle parole di Ranieri - non esiste alcun "divieto" di revoca di un rigore per il semplice motivo del contatto difensore-attaccante. Il caso Anguissa-Dumfries di Napoli-Inter, citato dallo stesso allenatore della Roma, per Rocchi sarebbe differente in quanto il giocatore del Napoli va comunque a contrasto sul pallone arrivando per secondo e benché si tratti di un "rigorino" non si può parlare di errore macroscopico come nel caso di Bergamo.

Leggi anche Calcio, nasce il sindacato Cgil degli arbitri