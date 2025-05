Prima del fischio d'inizio della finale di Coppa Italia Milan-Bologna, Geoffrey Moncada, direttore dell'area tecnica dei rossoneri, ha dichiarato: "La conferma di Conceiçao non dipende da questa sera. C'è la massima fiducia in lui"

A pochi minuti dall'inizio della finale di Coppa Italia, il direttore dell'area tecnica dei rossoneri Geoffrey Moncada ha parlato a Sportmediaset, tra le altre cose, anche del futuro di Sergio Conceiçao: "La sua conferma non dipende dal risultato di questa sera - ha spiegato .. C'è la massima fiducia in lui, è un grande allenatore e sa vincere queste partite".

L'avventura di Conceiçao sulla panchina del Milan era partita alla grande: dopo l'esonero di Paulo Fonseca dello scorso 30 dicembre, il portoghese aveva vinto la Supercoppa Italiana contro l'Inter a inizio gennaio. Poi, però, alti e bassi. Al momento il Milan è 8° in classifica in Serie A con 60 punti, a -4 dalla zona Champions League (da questa competizione i rossoneri sono stati eliminati dal Feyernoord ai playoff). "Abbiamo le idee chiare per l'anno prossimo e stiamo lavorando duramente per la prossima stagione" ha concluso Moncada.