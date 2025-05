Intervento riuscito per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, come riporta il comunicato del club, è stato operato in Finlandia dopo l'infortunio al tendine del retto femorale della coscia destra. Una volta rientrato a Trigoria, inizierà l'iter di riabilitazione. Il rientro è previsto nella prossima stagione

Dopo l'infortunio al tendine del retto femorale della coscia destra rimediato in allenamento, Lorenzo Pellegrini è stato operato in una clinica in Finlandia. L'intervento, come comunicato sui canali social della Roma, è perfettamente riuscito. Il giocatore inizierà la riabilitazione una volta rientrato a Trigoria. Il rientro in campo è previsto per la prossima stagione. Questo il comunicato della società: "L'intervento chirurgico a cui si è sottoposto oggi il calciatore Lorenzo Pellegrini al tendine è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni Lorenzo comincerà la riabilitazione a Trigoria".