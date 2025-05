Dove vedere Genoa-Atalanta

La partita Genoa-Atalanta della 37^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 17 maggio alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Genoa e Atalanta

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 16 gare (4N, 11P) di Serie A contro l’Atalanta (3-1 il 22 dicembre 2018, autogol di Rafael Tolói, seguito dai centri di Darko Lazovic e Krzysztof Piatek), parziale in cui ha subito 37 gol, una media di 2,3 a incontro. L’Atalanta ha vinto ben sei delle ultime otto trasferte (1N, 1P) di Serie A contro il Genoa, dopo che non aveva trovato alcun successo nelle nove precedenti (5N, 4P). L’Atalanta ha segnato almeno quattro reti in ciascuna delle ultime due gare di campionato contro il Genoa; i bergamaschi sono riusciti a realizzare più di tre gol in più incontri consecutivi contro una singola avversaria in Serie A solo contro il Sassuolo, tra il 2019 e il 2021 (tre). Dopo una serie di sei risultati utili consecutivi in casa (5V, 1N), il Genoa ha perso le ultime due gare interne di Serie A (contro Lazio e Milan); l’ultima volta in cui i liguri sono stati sconfitti in tre incontri di fila tra le mura amiche risale a dicembre 2021. L’Atalanta ha vinto ben quattro delle ultime cinque gare di Serie A (1N): tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle 14 partite precedenti (6N, 4P). Nessuna squadra ha segnato meno gol del Genoa nel corso dei primi tempi nei cinque grandi campionati europei in corso: soltanto otto, come il Montpellier; dall’altra parte, solo l’Inter ha realizzato più reti (37) dell’Atalanta (36) prima dell’intervallo in questa Serie A. L’Atalanta è la squadra con la miglior difesa (11 reti subite) e il maggior numero di ‘clean sheet’ (11) fuori casa nel corso di questa stagione nei cinque grandi campionati europei; soltanto in cinque occasioni una formazione ha tenuto la porta inviolata più volte in un singolo torneo di Serie A in trasferta: il Milan nel 1993/94 (13), la Juventus nel 2011/12 (13), il Napoli nel 2017/18 (12), la Roma nel 2017/18 (12) e la Lazio nel 2022/23 (13). Il Genoa è la squadra che ha occupato, anche solo per un giorno, più posizioni differenti in classifica in questa Serie A: ben 17.