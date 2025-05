Dove vedere Fiorentina-Bologna

La partita Fiorentina-Bologna della 37^ giornata di Serie A, si gioca domenica 18 maggio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport Calcio per seguire le partite Sky in contemporanea

La partita Fiorentina-Bologna della 37^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 18 maggio alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport Calcio e NOW per seguire le tre partite Sky in contemporanea. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi; a bordocampo Vanessa Leonardi e Marina Presello. Diretta Gol con Daniele Barone. Appuntamento dalle 19.30 con ‘Anteprima Sky Calcio Club’ con Fabio Caressa in studio con Giuseppe Bergomi e Luca Marchegiani. Dalle 20.40 alle 22.40 spazio a ‘Campo Aperto Domenica’ con Leo Di Bello, Luca Marchetti, Marco Nosotti e Luca Tommasini. Alle 22.40 da non perdere il ‘Club’ con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Stefano De Grandis e Faouzi Ghoulam.

I numeri di Fiorentina e Bologna

Il Bologna è l’avversario contro cui la Fiorentina ha ottenuto più vittorie nella sua storia in Serie A: 57 vittorie in 145 sfide, completano 42 successi degli emiliani e 46 pareggi. Il Bologna ha vinto quattro delle ultime cinque sfide contro la Fiorentina in campionato (1P), tra cui le due più recenti; solo una volta i rossoblù hanno ottenuto tre successi di fila contro i viola in Serie A: tra il 1965 e il 1966. La Fiorentina è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 partite casalinghe contro il Bologna in Serie A (9V, 3N), mantenendo ben nove volte la porta inviolata: l’unico successo degli emiliani nel periodo è arrivato il 5 febbraio 2023 (2-1). La Fiorentina ha perso le ultime due gare di campionato contro Roma e Venezia; i viola potrebbero subire tre sconfitte di fila per la seconda volta in questa stagione di Serie A, dopo lo scorso febbraio (contro Inter, Como ed Hellas Verona). Il Bologna ha ottenuto solo due punti nelle ultime tre partite di campionato, solo una volta in questa stagione di Serie A i rossoblù hanno registrato quattro match di fila senza vittoria: nelle prime quattro giornate (3N, 1P). Dopo la sconfitta contro il Milan in campionato, il Bologna potrebbe perdere due gare consecutive in Serie A per la prima volta dopo oltre due anni, ovvero dal gennaio 2023 (contro Roma e Atalanta in quel caso).