I numeri di Monza e Empoli

L’Empoli è rimasto imbattuto in tre dei cinque precedenti di Serie A contro il Monza, grazie a due successi e un pareggio; inoltre, i toscani hanno tenuto la porta inviolata negli ultimi due confronti contro questa avversaria. Il Monza ha vinto le due precedenti gare casalinghe giocate contro l’Empoli in Serie A; i brianzoli non sono mai riusciti a trovare il successo in ciascuna delle prime tre partite interne contro una singola avversaria nel torneo. Il Monza ha evitato la sconfitta in tre delle ultime quattro gare contro l’Empoli in campionato (2V, 1N), dopo che aveva perso quattro delle precedenti sei sfide contro i toscani negli anni 2000 tra Serie A e B (2N). Sia Monza che Empoli hanno vinto l’ultima gara di campionato, dopo che avevano giocato rispettivamente 15 e 20 incontri consecutivi nel torneo senza trovare il successo; i brianzoli possono registrare due vittorie di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2024, i toscani invece da maggio 2023. L’Empoli è rimasto imbattuto nell’ultima trasferta stagionale in Serie A in ciascuna delle ultime tre annate (1V, 2N), dopo che aveva perso oguna delle sei precedenti. Il Monza ha vinto solo una delle ultime 22 gare casalinghe (6N, 15P) in Serie A (2-1 contro la Fiorentina a gennaio), perdendo le due più recenti senza trovare il gol: i brianzoli non hanno mai subito più sconfitte interne di fila senza segnare nella competizione.