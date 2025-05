Le partite di Serie A di oggi

Oggi, domenica 18 maggio, una ricca domenica di campionato con nove partite in contemporanea alle 20.45. Inter-Lazio sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW

Domenica 18 maggio, alle 20.45, le tre partite in diretta su Sky e su NOW: Inter-Lazio, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, Fiorentina-Bologna su Sky Sport 252 e NOW, Lecce-Torino su Sky Sport 253 e NOW. I match saranno visibili anche in contemporanea con Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Sempre alle 20.45 anche Parma-Napoli, Juventus-Udinese, Roma-Milan, Cagliari-Venezia, Monza-Empoli e Verona-Como.