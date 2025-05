Giocare con il sorriso, nonostante tutte le possibili difficoltà: è questo l'obiettivo di Rafael Leao, che in questa Serie A ha collezionato 34 presenze, 8 gol e 8 assist, oltre alla vittoria della Supercoppa italiana, unica gioia stagionale del Milan. Un divertimento e un sorriso che sono parte della sua spontaneità e che lo spingono a fare il massimo, come raccontato in una lunga intervista a Icon Magazine: "Ho ancora tanti obiettivi da raggiungere: voglio continuare a divertirmi e a giocare ad alto livello". E' arrivato al Milan nell'agosto del 2019, diventando con gli anni uno dei capisaldi di una squadra che lo ha visto crescere, e di cui oggi è uno dei maggiori esponenti: "Sì, ne è passato di tempo. Sono arrivato che avevo vent'anni, mi sentivo un ragazzino. Ora, invece, sono diventato un uomo: il club, con tutto il suo staff, dai compagni di squadra ai dirigenti, mi ha fatto crescere. Tutti i giorni, stagione dopo stagione, mi hanno dato e insegnato tanto. Devo ringraziare tutti quelli che sono stati al mio fianco in questi anni al Milan: ognuno è stato importante per la mia crescita". Anni di crescita, ma anche di accellerate e giocate incredibili che hanno fatto innamorare il Milan delle sue capacità. Eppure, le critiche non sono mancate, affrontate però con grande consapevolezza: "Solitamente non le leggo. Se te le fanno è perché sei bravo in quello che fai e ci si aspetta tanto da te. Comunque non sento la pressione perché adoro il calcio, è la cosa più bella che c’è per me. Sono nato giocando a calcio; ogni volta che entro in campo cerco di sfruttare al massimo la possibilità di fare ciò che più amo. Ovviamente è anche un lavoro, che affronto sempre con responsabilità, ma anche con la voglia di divertirmi con i miei compagni e di sfruttare l’occasione".