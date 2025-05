Cinque allenatori squalificati per l'ultima di A

Gli allenatori di Napoli, Antonio Conte , Inter, Simone Inzaghi , Lazio, Marco Baroni , Milan, Sergio Conceicao e Parma, Cristian Chivu , sono stati squalificati dal giudice sportivo per una giornata e non saranno in panchina nell'ultimo turno di Serie A.

Le motivazioni

Conte è stato squalificato "per avere inoltre, al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore e dei componenti della panchina della squadra avversaria". Baroni "per avere, al 43° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale, provocando un diverbio con l'allenatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Inzaghi "per avere, al 43° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale, provocando un diverbio con l'allenatore della squadra avversa-ria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Conceicao "per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento all'atto del provvedimento di espulsione. Chivu "per avere, al 45° del secondo tempo, reagendo all’atteggiamento dell’allenatore della squadra avversaria, fronteggiato il medesimo gridando senza nessun contatto fisico".