Napoli, la parola d'ordine di Conte è gestione

Ultima e decisiva giornata di campionato per la squadra di Antonio Conte: un punto di vantaggio sull'Inter e la partita contro il Cagliari da affrontare venerdì con in palio il 4° scudetto. Squadra in ritiro domani sera. Conte dovrà tenere conto delle assenze di Lobotka e Buongiorno: difficilissimo, salvo sorprese, il loro impiego. Sperando che Lukaku ritrovi la via del gol e Gilmour le giuste geometrie in mezzo al campo

La parola d’ordine è gestione. Delle energie fisiche e mentali. Anche per questo il Napoli andrà in ritiro giovedì sera, rompendo la tradizione per le partite casalinghe delle 20.45. Il lavoro sul campo e quello nella testa dei giocatori. Capitale umano che Antonio Conte dovrà gestire con cura nelle prossime ore, decisive per preparare al meglio gli ultimi novanta minuti. Da gestire appunto tenendo conto delle assenze di Lobotka e Buongiorno, difficilissimo, salvo sorprese, il loro impiego, sperando che Lukaku ritrovi la via del gol e Gilmour le giuste geometrie in mezzo al campo.