Fabregas: "Inter top, proveremo a dare fastidio"

Le parole dell'allenatore del Como Cesc Fabregas in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l'Inter in programma venerdì 23 maggio: "Noi dobbiamo avere la

capacità di capire che giocare sempre al massimo è un piacere, è una felicità. Non si deve parlare solo di lottare, di soffrire. Io non vedo il calcio così, non si può mollare

perché si è già raggiunto un obiettivo, non ha senso per me entrare in campo con la maglia della mia squadra e non dare il cento per cento". Nessun dubbio sul fatto che l'Inter possa giocare al massimo, senza essere in qualche modo condizionata dalla vicinanza con la finale di Champions League contro il Psg: "Stiamo parlando della squadra che io considero la più forte d'Italia e una delle più forti d'Europa, non scherziamo". Questa per l'allenatore spagnolo è soprattutto la chiusura di una stagione che il Como e i suoi tifosi non dimenticheranno. "Sinceramente abbiamo fatto di più di quello che io mi aspettavo. E tutto questo è avvenuto soprattutto grazie ai ragazzi, grazie alla squadra. Per questo oggi sono ancora più convinto che sia importante portare qui con noi gente che abbia fame, che quando arrivi qui sappia di sposare un progetto, una famiglia, con la capacità di adattarsi al gruppo, alle necessità del Como".