Nonostante la festa per il quarto Scudetto conquistato, il presidente del Napoli parla anche del futuro di Antonio Conte: "Mi farebbe piacere se nella prossima stagione si cimentasse con la Champions che oggi è diventata ancora più importante dopo che hanno cambiato il format, ma gli allenatori non vanno obbligati. Se vuole mettersi a disposizione noi siamo pronti a seguirlo come un condottiero"

Due Scudetti in tre anni, il secondo arrivato dopo una ricostruzione non facile, firmata da Antonio Conte. Nonostante i festeggiamenti per il quarto Scudetto della storia del Napoli, è inevitabile soffermarsi sul futuro dell'allenatore direttamente con Aurelio De Laurentiis: "Resta? Mai dire mai. Gli allenatori hanno una loro personalità, che va rispettata. E non bisogna mai, secondo me, obbligarli anche se esistono dei contratti di ferro - dice a Dazn - Napoli è Napoli e merita rispetto. Se uno vuole mettersi a disposizione, in maniera straordinaria come ha fatto quest'anno, allora welcome e siamo pronti a seguirlo come un grandissimo condottiero".