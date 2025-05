Il calendario della 38^ giornata di Serie A

Da venerdì 23 a domenica 25 maggio, su Sky e in streaming sun NOW, la 38^ e ultima giornata di Serie A con 3 gare in co-esclusiva. Domenica appuntamento alle 20.45 con Empoli-Verona, Lazio-Lecce e Venezia-Juventus. Venerdì collegamenti live da Napoli, in Piazza del Plebiscito, e da Milano, in Piazza Duomo, per seguire l’avvicinamento alle partite che decideranno lo scudetto. Per tutto il weekend pre e post partita per ogni singolo match, inviati su tutti i campi e le rubriche e gli studi di Sky Sport

