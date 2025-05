Dove vedere Bologna-Genoa

La partita Bologna-Genoa della 38^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 24 maggio alle ore 18 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Bologna e Genoa

La prossima sarà la 98^ sfida tra Bologna e Genoa in Serie A; 36 vittorie emiliane, 26 successi liguri e 35 pareggi compongono il bilancio tra le due squadre. Dopo il pari nel match dell’andata (2-2), Bologna e Genoa potrebbero chiudere in parità entrambi i match stagionali di un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal 1957/58. Più in generale, solo contro Fiorentina (39), Napoli (37) e Milan (36), il Genoa ha pareggiato più gare che contro il Bologna (35) in Serie A. Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 11 sfide di Serie A contro il Genoa (5N, 5P); dalla stagione 2018/19 in avanti gli emiliani hanno ottenuto meno successi solamente contro Juventus (6N, 8P) e Benevento (1N, 1P). Nonostante il Genoa abbia ottenuto un solo clean sheet nelle ultime cinque sfide contro il Bologna in Serie A (successo 2-0 al Ferraris, il 24 maggio 2024), gli emiliani sono la formazione contro cui i liguri hanno tenuto più volte la porta inviolata nella competizione (30). L’ultima rete su calcio di punizione diretto realizzata dal Genoa in Serie A è arrivata proprio contro il Bologna: gol del momentaneo vantaggio ligure con Albert Gudmundsson il 5 gennaio 2024 (1-1 finale). Il Bologna non vince in casa contro il Genoa da febbraio 2018, nel periodo ha ottenuto tre punti e subito due sconfitte. Bologna e Genoa hanno pareggiato tre delle ultime cinque sfide di Serie A disputate in casa degli emiliani, tra cui le due più recenti; le due formazioni non registrano più pari di fila in casa dei bolognesi nel torneo dal periodo tra il 1948 e il 1954 (quattro in quel caso).