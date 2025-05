Dubbio in attacco per Baroni, che pensa a Pedro titolare (in vantaggio nel ballottaggio con Isaksen) insieme a Dia e al ritrovato Zaccagni alle spalle di Castellanos. C'è ancora Tavares a sinistra. Giampaolo senza lo squalificato Tete Morente: possibile utilizzo di Pierotti con Helgason e N'Dri a sostegno di Krstovic. Ritorna dall'inizio Ramadani. Diretta domenica alle 20.45 su Sky Sport 252 e in streaming su NOW

