Dove vedere Milan-Monza

La partita Milan-Monza della 38^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 24 maggio alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Milan e Monza

Nessun pareggio tra Milan e Monza in Serie A, con quattro vittorie dei rossoneri e una dei brianzoli; queste cinque sfide, inoltre, hanno visto segnare in media 3,2 gol a partita. Il Monza non ha trovato la rete in tre delle cinque gare disputate contro il Milan in Serie A. Il Milan ha perso l’ultima sfida disputata in Serie A contro un’altra squadra lombarda (0-1 contro l’Atalanta il 20 aprile) e non subisce due sconfitte di fila senza andare a bersaglio contro questo tipo di formazioni nella competizione dal gennaio-febbraio 2021 (doppio 0-3 contro Atalanta e Inter). Il Monza ha invece vinto solo uno degli ultimi 14 derby lombardi disputati in Serie A (2N, 11P), proprio contro il Milan, in casa, il 18 febbraio 2024 (4-2). Il Milan potrebbe diventrare la terza formazione, affrontata almeno tre volte, contro cui il Monza registrerebbe il 100% di sconfitte esterne in Serie A (3/3 contro Atalanta e Roma). Le due gare disputate a San Siro tra Milan e Monza hanno visto i rossoneri vincere con un punteggio aggregato di 7-1; solo contro Atalanta (10) e Roma (otto) i brianzoli hanno subito più gol in trasferta in Serie A. Il Milan terminerà questo campionato senza conquistare una posizione in classifica valida per giocare una competizione europea nella stagione successiva per la prima volta dal 2015/16, quando arrivò al 7° posto in classifica.