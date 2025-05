Appuntamento domenica alle 20.45 al Bluenergy Stadium, dove Palladino ritrova Gudmundsson in coppia con Kean. Ballottaggio tra Richardson e Cataldi, recupera anche Comuzzo ma Pongracic è in vantaggio. Privo degli squalificati Lovric e Kristensen, Runjaic avrà invece a disposizione Lucca (in coppia con Davis) e Atta a centrocampo. C'è Zemura a sinistra, importante il ritorno di Bijol

