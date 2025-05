Dove vedere Atalanta-Parma

La partita Atalanta-Parma della 38^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 25 maggio alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 3, disponibile al numero 216 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Atalanta e Parma

Atalanta e Parma si sfidano per la 44^ volta in Serie A: il bilancio sorride ai bergamaschi che conducono con 16 successi a 14; 13 pareggi completano il quadro.

L’Atalanta ha vinto le ultime 7 sfide contro il Parma in Serie A, con un punteggio aggregato di 24-5 – e nella sua storia non ha mai battuto un’avversaria per otto gare consecutive nella competizione, serie di sette anche contro Bologna e Sassuolo. Il Parma ha raccolto un solo punto nelle ultime nove sfide contro l’Atalanta in Serie A. Tra le squadre affrontate meno di 50 volte in Serie A, solamente contro la Sampdoria (60 in 44 match) il Parma ha incassato più reti che contro l’Atalanta: 59 in 43 incontri totali (59 anche contro il Napoli, ma in 40 sfide). L’Atalanta ha vinto le ultime due partite contro squadre emiliane in Serie A (contro Parma e Bologna) e potrebbe ottenere tre successi consecutivi contro formazioni provenienti da questa regione per la prima volta dal periodo tra gennaio e aprile 2021 (tre di fila in quel caso, contro Sassuolo, Parma e Bologna). Dopo il 3-1 in favore dei nerazzurri dell’andata, il Parma potrebbe trovare il gol sia all’andata che al ritorno in una singola stagione contro l’Atalanta per la prima volta dal 2013/14 (duplice successo emiliano in quel caso, per 4-3 e per 4-0). Lo 0-0, finale di sette incontri, è il risultato più frequente tra Atalanta e Parma in Serie A: l’ultimo risale però all’8 marzo 2015 al Tardini, con Edoardo Reja sulla panchina della Dea e Donadoni su quella dei Ducali. L’Atalanta ha vinto tutte le ultime quattro gare casalinghe contro il Parma in Serie A senza mai subire gol. L’Atalanta ha vinto cinque delle ultime sei partite casalinghe contro il Parma in Serie A (1P), lo stesso numero di successi ottenuti in tutte le precedenti 15 gare interne disputate contro i Ducali nel massimo campionato (6N, 4P).