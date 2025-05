Le partite di Serie A di oggi

Oggi, domenica 25 maggio, si scende in campo per l'ultima giornata di Serie A. Appuntamento alle 20.45 su Sky e in streaming su NOW con Empoli-Verona, Lazio-Lecce e Venezia-Juventus. I match saranno visibili anche in contemporanea con Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

La 38^ e ultima domenica di campionato vede scendere in campo dodici squadre in contemporanera alle 20.45. Venezia-Juventus sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti. Lazio-Lecce sarà in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW con telecronaca di Dario Massara e il commento di Massimo Gobbi. I collegamenti a bordocampo saranno a cura di Matteo Petrucci. Empoli-Verona su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Fernando Orsi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Marina Presello. Sempre alle 20.45 scendono in campo anche Atalanta-Parma, Torino-Roma e Udinese-Fiorentina.