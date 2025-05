La partita Torino-Roma della 38^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 25 maggio alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Torino e Roma

Il Torino è la squadra contro cui la Roma ha registrato più successi in Serie A (bilancio di 70V, 42N, 47P in 159 precedenti); dall’altra parte, i granata hanno ottenuto più successi solo contro la Fiorentina (50) rispetto ai giallorossi (47) nel torneo. La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 7 sfide contro il Torino in campionato (5V, 2N), l’ultimo successo dei granata contro i giallorossi in Serie A risale al 18 aprile 2021 (3-1 all’Olimpico Grande Torino). Il Torino ha vinto solo una delle ultime 10 gare contro la Roma (2N, 7P), perdendo le ultime due. La Roma ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette sfide contro il Torino in Serie A, tanti clean sheet quanti nelle precedenti 17 sfide contro i granata nel massimo torneo. La Roma ha vinto entrambe le sfide contro il Torino disputate alla 38^ giornata di Serie A: 3-2 in casa il 31 maggio 2009 (gol giallorossi di Menez, Vucinic e Totti, mentre per i granata di Vailatti e Ventola) e 3-0 in trasferta il 20 maggio 2022. Il Torino ha perso tutte le ultime tre sfide disputate all’ultima giornata di campionato senza segnare alcun gol, dopo essere rimasto imbattuto nelle precedenti cinque (3V, 2N); l’ultimo successo granata nel turno conclusivo di una stagione di Serie A risale al maggio 2019 (3-1 vs Lazio con Mazzarri in panchina). La Roma ha vinto cinque delle ultime sette trasferte contro il Torino in Serie A (1N, 1P), gli stessi successi ottenuti nelle precedenti 19 gare esterne contro i granata nella competizione (5V, 10N, 4P). La Roma ha trovato la via della rete nelle ultime 13 gare in casa del Torino in Serie A; solamente contro l’Atalanta (15) i giallorossi vantano una striscia aperta più lunga di gare a segno in trasferta nel torneo. In caso di mancato successo della Juventus e vittoria della Roma nell’ultima giornata, i giallorossi chiuderebbero la stagione di Serie A accedendo alla Champions League per la prima volta dal 2017/18, che è stata anche l’ultima volta in cui i capitolini hanno terminato il campionato al di sopra del 5° posto (3° in quel caso).