Il sogno De Bruyne sembra sempre più vicino. Nel giorno della parata scudetto, dell’arrivo della squadra via mare e della sfilata con l’abbraccio dei tifosi del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ne ha parlato al Tg2: "So che ha già verificato alcune cose, o credo addirittura già comprato una bellissima villa. Questa mattina mi sono collegato in video con lui, la moglie e il figlio di 9 anni ed è stata una bellissima visione", ha aggiunto. Ma niente ufficialità: "Finché non è nero su bianco, nessuna notizia".