Bove: "Mister o dirigente? Per ora solo giocatore"

Torna a parlare di futuro Edoardo Bove , il centrocampista della Fiorentina costretto a fermarsi durante il corso di questa stagione per il problema accusato al cuore. Il giocatore ha analizzato il campionato della sua squadra a margine della presentazione del progetto CasaViola: " Il risultato della Lazio era inaspettato e abbiamo festeggiato davvero tanto - dice - È stato un anno particolare per tutti e credo che la qualificazione in Conference sia meritata per come abbiamo vissuto la stagione. Ora ci godiamo questa qualificazione".

"Dirigente o allenatore? Ora voglio fare il calciatore"

Sul futuro: "Se mi piacerebbe fare più l'allenatore o il dirigente in futuro? L'allenatore lavora tantissimo, me ne rendo conto guardando il mister. Il giocatore quando torna a casa non pensa all'allenamento del giorno dopo, mentre il tecnico pensa al campo 24 ore su 24. Ora spero di fare il giocatore, ma in un futuro vediamo". Inevitabile un pensiero sulla Roma, squadra nella quale è cresciuto: "La qualificazione all'Europa League è meritata per la seconda parte di stagione che hanno fatto. Sento ancora alcuni compagni, il legame è rimasto. Non so se ci sarà la possibilita di tornare ma l'omaggio che ho ricevuto è stata una grandissima emozione. Allenatore? I giocatori sono gli ultimi a saperlo, non mi hanno detto nulla".