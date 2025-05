Dopo i fatti del Viola Park, con la presunta rissa al termine della semifinale del campionato Primavera tra Fiorentina e Roma che vedrebbe coinvolto Nicolò Zaniolo, la Procura della Figc ha aperto un'inchiesta. Il club giallorosso accusa: "Zaniolo è sceso negli spogliatoi e ha aggredito due ragazzi". La difesa del giocatore: "Mi hanno insultato e ho preferito andarmene"

La Procura della Figc ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla rissa che si sarebbe scatenata al termine di Fiorentina-Roma, semifinale del campionato Primavera e che, secondo la versione fornita dal club giallorosso, sarebbe stata innescata da Nicolò Zaniolo. Il giocatore, oggi alla Fiorentina ma ex Roma, era presente in tribuna per assistere alla partita (vinta 2-1 dai viola, che accedono alla finale), al termine della quale sarebbe sceso negli spogliatoi: da lì la lite, nella quale sarebbero stati colpiti due calciatori della Primavera della Roma. Una vicenda che, accaduta negli spogliatoi e dunque sfuggita all'arbitro, sarà esaminata dal capo della Procura federale Giuseppe Chinè: prevedibile che si inizi subito con gli interrogatori delle parti.

La versione della Roma Alla Procura della Figc adesso spetta il compito di indagare su quanto sia successo partendo dalle versioni fornite dai due club (entrambi hanno diramato un comunicato nella serata di lunedì 26 maggio), al momento parecchio differenti. "La AS Roma comunica che, al termine della gara odierna, si è verificato un episodio increscioso che coinvolge il calciatore Nicolò Zaniolo", ha scritto la Roma nella sua nota. E ancora: "Secondo quanto ricostruito, il calciatore si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso. Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera. La AS Roma condanna con fermezza ogni forma di comportamento aggressivo o non conforme ai valori dello sport".