Venerdì 6 giugno dalle 18.30 al Teatro Regio di Parma si svela il nuovo calendario della Serie A 2025/26. Tutte le giornate dalla prima all'ultima, i big match e i derby. Obbligatorio arrivare preparati: ecco tutte le informazioni sui criteri e le regole nella compilazione. L'evento sarà in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, su skysport.it tutte le giornate in tempo reale

SERIE A, SCOPRI IL NUOVO CALENDARIO SU SKY