Sarà la neopromossa Pisa il primo ostacolo per la nuova Dea di Ivan Juric. Il primo big match, invece, arriverà alla 5^ giornata, sul campo della Juventus. Alla 12^ ecco la trasferta sul campo del Napoli, alla 18^ l'incrocio da ex con Gasperini. I bergamaschi dovranno far fronte a un calendario duro nel finale, con ben tre scontri diretti a chiudere la stagione di A

SERIE A, IL CALENDARIO GIORNATA PER GIORNATA