Debutto a Cagliari per la squadra viola che giocherà per la prima volta davanti ai suoi tifosi alla 3^, contro il Napoli. Ben quattro scontri diretti consecutivi aspettano poi i toscani che inizieranno il girone di ritorno contro il Milan. L'ultima trasferta sarà, invece, quella in casa della Juventus prima dell'ultimo atto del campionato contro l'Atalanta

SERIE A, IL CALENDARIO GIORNATA PER GIORNATA