I nerazzurri inizieranno il loro campionato con le prime due giornate a San Siro, contro Torino e Udinese, poi il primo big match col derby d'Italia in trasferta. Tra la 7^ e la 12^ (turno del derby) ben cinque scontri diretti in programma per l'Inter. Al ritorno si ripartirà da Napoli, l'epilogo sul campo del Bologna

Autunno ricco di big match. Si chiude sul campo del Bologna

Il nuovo ciclo nerazzurro ripartirà dall'affetto dei suoi tifosi. Entrambe le prime due partite di campionato, infatti, le giocheranno a San Siro, rispettivamente contro Torino e Udinese, mentre la 3^ giornata sarà subito da segnare il calendario: l'appuntamento è all'Allianz Stadium, col derby d'Italia ospiti della Juventus. Tra la metà di ottobre e la fine di novembre, oltre agli impegni europei, ben cinque saranno gli scontri diretti in programma per l'Inter: si partirà dalla trasferta di Roma, si chiuderà col derby contro il Milan. Quello di ritorno è in programma alla 28^ giornata, in un girone che inizierà subito in casa del Napoli, ultimo duellante allo scudetto. Il match interno con la Juve si giocherà alla 25^ giornata, l'ultima sarà sul campo del Bologna.