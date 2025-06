Il Napoli campione d'Italia debutterà contro il Sassuolo neopromosso. Alla 5^ giornata la sfida al Milan di Allegri a San Siro, all'8^ invece c'è l'Inter al Maradona. Trittico non semplice dalla 12^ alla 14^ con Atalanta, Roma e Juventus. Di seguito il calendario completo della squadra di Antonio Conte

Si parte col Sassuolo, si chiude con l'Udinese

I campioni d'Italia debutteranno nella nuova Serie A in trasferta contro il Sassuolo. Il primo big match si avrà nel weekend del 27-28 settembre, alla 5^ giornata, contro il Milan di Allegri a San Siro, poi Genoa, Torino e Inter in casa (8^ giornata). Molto complicato il periodo che va dall'11^ alla 14^ giornata, in cui il Napoli affronterà Bologna, Atalanta, Roma e Juventus. L'ultima sfida del girone d'andata è contro il Verona al Maradona, mentre il primo match di ritorno sarà contro l'Inter a San Siro. Poi Sassuolo e Juventus. Ultima giornata contro l'Udinese al Maradona.