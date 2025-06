Dal ritorno di Sarri alla Lazio al momento della Nazionale. Claudio Lotito ha parlato a Sky Sport a margine del Festival della Serie A, analizzando gli ultimi avvenimenti: "Non siamo certo stati noi ad esonerare l'allenatore - ha detto a proposito di Baroni -. Lui ha dato le dimissioni, io ho traccheggiato e poi quando ho capito che le dimissioni erano irrevocabili ho dovuto trovare una soluzione alternativa e il primo a cui ho pensato è stato Sarri. Per un semplice motivo: all'epoca Sarri andò via non perché esonerato, ma perché si rese conto che non c'erano più le condizioni con la squadra di proseguire nel percorso e lui dette le dimissioni. Abbiamo un rapporto ottimo, sul piano personale e familiare, quindi ho fatto una telefonata per riportare il comandante come timoniere della nostra nave. Io penso che chi è proposto a prendere le decisioni deve prenderle immediatamente, anche perché c'era da programmare tutta la stagione, in particolare modo il ritiro, l'organizzazione, la squadra. Chi ben comincia è a metà dell'opera, abbiamo dato una risposta immediata a una situazione non prevista".