Mancini: "Gasperini è forte. E se c'è Ranieri...."

La Roma con i suoi obiettivi, l’arrivo in panchina di Gian Piero Gasperini , il nuovo ruolo di Claudio Ranieri ma anche la Nazionale e l’ultima mancata chiamata da parte dell’ex Ct Luciano Spalletti. Gianluca Mancini ha parlato di tutto questo, e non solo, in una lunga intervista a Sky Sport . Il difensore della Roma era a Montopoli in Val d’Arno , per il Memorial “Matti di te” , in ricordo di Mattia Giani , il 26enne morto nell’aprile dello scorso anno a causa di un malore durante una partita del campionato di Eccellenza. “ Gasperini è un allenatore forte -ha detto Mancini, che ha debuttato in Serie A proprio nell’Atalanta con Gasp in panchina- Ha dimostrato IL suo valore, all’Atalanta ha fatto qualcosa di unico. Siamo felici sia il nostro allenatore ora : a me ha insegnato tanto, sarà una bellissima sfida . Sappiamo che ci sono intensità e aggressività nel suo calcio, sarà un ritiro tosto. Sono curioso e felice di lavorare con lui ”.

Mancini: “Spalletti? Io non convocato per scelta tecnica”

Il difensore romanista ha poi parlato della mancata chiamata in Nazionale per le ultime due sfide contro Norvegia e Moldavia. In un momento di estrema difficoltà per gli Azzurri, viste le tante assenze per infortunio nel reparto difensivo: “Non c’è mai stato niente di personale con Spalletti -ha detto Mancini- La mancata convocazione? Penso sia stata una scelta tecnica. Le decisioni degli allenatori vanno sempre accettate. Io sono sempre grato a lui per avermi portato all’Europeo, l’ho ringraziato per avermi fatto giocare, purtroppo una partita brutta, contro la Svizzera”. Quindi sulle difficoltà degli azzurri nella corsa al Mondiale: “Se vieni chiamato devi correre di corsa, se no diventi il primo tifoso. La Nazionale è qualcosa di unico per tutti, non solo per chi ci gioca. Mi spiace per i compagni che erano lì, il gruppo quando ci sono stato era unito. Una partita andata male speriamo non complichi la corsa per il Mondiale”.