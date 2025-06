Quella che si tiene ad Appiano il 3 giugno 2008 è più di una conferenza stampa. È un vero e proprio show di un uomo che sa di essere speciale e non fa nulla per nasconderlo. Una lezione di comunicazione passata alla storia per il celebre “non sono un pirla”, nel corso della quale Mou conquista tutta la platea, parlando da subito in italiano e concedendo agli “affamati” giornalisti d’Oltremanica una sola risposta in inglese, come forma di “rispetto”. Brillante quando c’è da fare la battuta (sfoderando addirittura il dialetto milanese, con quella del “pirla”), sempre sicuro di sé: “Sono in un club speciale, per cui voglio essere chiamato Mourinho e basta. Penso di essere un grande allenatore, ma qui sono un componente in più del club. Sono sicuro di lavorare molto bene, i risultati saranno la conseguenza logica. Moratti mi ha regalato uno splendido libro sulla storia dell’Inter. Ma ora voglio cominciare a scriverne un altro: voglio aprire un nuovo ciclo. La prima regola sarà dimenticare quello che è stato vinto: è il passato, è storia”. Non è un caso che per molte presentazioni successive il suo nome verrà ritirato in ballo…

