Il nuovo direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club raccontando le sue emozioni nel ritornare in giallorosso: “Tornare in questo club è per me un motivo di grande orgoglio. Nella Roma ho vissuto dei momenti significativi della mia carriera, legandomi alla città e alla tradizione della società. Ma, al di là del sentimento che ho conservato in questi anni, adesso non vedo l’ora di abbracciare la nuova sfida sportiva che attende tutti noi”. Passando poi alle prime impressioni sui Friedkin ha continuato: “Ho trovato una famiglia molto determinata, molto passionale, nel voler regalare delle gioie al pubblico romanista, nel voler conquistare trofei, sono veramente molto determinati, dovremo lavorare sodo per non disattendere queste ambizioni”.

