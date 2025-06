Retroscena Aguerd: anche la Roma si era mossa

Non solo la Juventus: nelle scorse settimane anche Ghisolfi e la Roma si erano mossi per il difensore del West Ham Nayef Aguerd. Bisognerà capire se ora il nuovo direttore sportivo Massara deciderà di continuare o meno su questa strada

La Juventus è alla ricerca di rinforzi per la difesa e ha iniziato dei contatti con il West Ham per Nayef Aguerd, difensore classe 1996. I bianconeri potrebbero inserire nella trattativa il cartellino di Rugani, ma non sono l'unica squadra italiana che si è interessata al centrale marocchino nelle ultime settimane. Anche la Roma, infatti, si era mossa per lui, con Ghisolfi che aveva chiesto informazioni. Ora che il ds francese ha lasciato la Capitale, bisognerà capire se anche il nuovo direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara, deciderà di insistere sull'operazione.