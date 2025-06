Gudmundsson in visita al KR Reykjavik

Nel corso della sua vacanza in Islanda, Albert Gudmundsson ha fatto visita alla scuola calcio del KR Reykjavik, la squadra dove ha iniziato a giocare da ragazzo

Durante il suo periodo di vacanza in Islanda, Albert Gudmundsson ha fatto visita ai ragazzi della scuola calcio del KR Reykjavik, il club dove ha mosso i suoi primi passi da calciatore. L’attaccante della Fiorentina si è intrattenuto a lungo con i giovani atleti, rispondendo con entusiasmo alle loro domande e firmando autografi, soprattutto sulle magliette viola che molti dei ragazzi indossavano con orgoglio. Un momento speciale per i giovani del KR, che hanno potuto incontrare un idolo cresciuto proprio sui loro stessi campi, oggi protagonista in Serie A e con la nazionale islandese.