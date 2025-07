Milan, Ricci: "Posto giusto per crescere"

Dopo l'ufficialità del suo passaggio al Milan, Samuele Ricci ha rilasciato ai microfoni di MilanTv le sue prime parole da giocatore rossonero: "Devo migliorare su tante cose e questo è il posto giusto per farlo. Darò una grande mano alla squadra"

Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Ricci dal Torino per 23 milioni di euro più 1,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 e andrà ora a potenziare la mediana della squadra di Allegri. Intervistato da MilanTv il classe 2001 ha detto: "Penso sia il momento giusto per questo trasferimento. Ho fatto un po' di anni a Empoli in B, poi il Torino dove ho avuto l'opportunità di crescere molto, anche grazie a Juric e Vanoli".